Радимов: «Глушакову надо здесь и сейчас быть готовым ко всему и давать результат»

Обладатель кубка Премьер-лиги в составе петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о потенциальном появлении в составе «Пари Нижнего Новгорода» российского полузащитника Дениса Глушакова.

Специалист считает, что, несмотря на довольно качественный уровень футбола, который Глушаков демонстрировал в подмосковных «Химках», нельзя отрицать его «вклад» в то, что клуб из Московской области находится на столь неприглядном месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Делать какую-то скидку на то, что, мол, посмотрим, как получится, может, Глушаков нам поможет — нет. Глушакову надо здесь и сейчас быть готовым ко всему и давать результат», - цитирует эксперта «РБ Спорт».