Губерниев — о ситуации с Промесом: «Если «Спартак» ничего не смущает, то это их дело»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о ситуации с нападающим «Спартака» Куинси Промесом.

«Почему «Спартак» не отстраняет от тренировок подозреваемого в преступлениях Промеса? Не знаю. Это проблема «Спартака» — если клуб ничего не смущает, то это их дело», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

По мнению эксперта, ситуация с Промесом является странной, она не добавляет имиджа «красно-белым».

Напомним, 31-летний нидерландец не принимает участие в первом сборе «Спартака», он занимается по индивидуальной программе в Москве.

В текущем сезоне Промес провел 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 7 ассистов.