Густаво Мантуан: Я знаю свой потенциал и надеюсь, что у меня будет возможность показать, на что я способен

Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан ответил на вопрос о своём будущем. Напомним, контракт игрока принадлежит «Коринтиансу».

«Скажу лишь то, сейчас я делаю все, что в моих силах: помогаю забивать мячи и отдавать передачи, чтобы приводить команду к трофеям, а там разберемся», — цитирует Мантуана «Матч ТВ».

Футболист заявил, что в «Зените» большое количество хороших игроков, но у него есть потенциал и он надеется получить шанс, чтобы продемонстрировать свои возможности.

В текущем сезоне 21-летний нападающий провел 18 матчей во всех турнирах, забил три мяча и записал на свой счет одну голевую передачу.