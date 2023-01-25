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Агент Евгения Чернова рассказал, планирует ли «Ростов» выкупить игрока у «Краснодара»

25 Января 2023 • 16:36 Комментировать

Александр Маньяков, агент защитника «Ростова» Евгения Чернова, высказался о будущем своего клиента. Напомним, права на игрока принадлежат «Краснодару».

«Планирует ли «Ростов» выкупить Чернова? Пока разговоров об этом не ведется. С Евгением мы тоже пока эту тему не обсуждали. Пока все идет как идет. Не форсируем обстановку, а дальше будет видно», — приводит слова Маньякова «РБ Спорт».

Агент отметил, что Чернову все нравится в «Ростове», но в арендном соглашении нет пункта о возможном выкупе игрока, однако «Краснодар» открыт к предложениям.

В текущем сезоне 30-летний защитник провел 19 матчей и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Александр Маньяков Евгений Чернов
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