Футбольный эксперт Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил переход в «Спартак» защитников Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте.

- «Спартак» подписал двух защитников - Тавареша и Дуарте. Можно ли сказать, что теперь проблемы в защите «Спартака» решены?

- Закрыта проблемная зона. В трансферные окна всегда кто-то кого-то покупает. Это нормальный процесс. Тем более, купили молодых ребят, у которых вся футбольная карьера впереди. Заиграют – нормально, не заиграют – уедут. Я не придаю этому большое значение, потому что в команде и так все было нормально. Тем более что ничего не знаю об этих новичках.

- У Тавареша была серьезная травма – разрыв крестообразных связок. Не рискованно ли приглашать такого футболиста?

- Это серьезная травма. Одна из самых сложных в футболе. Поэтому риск есть. Но прежде, чем его подписывали, наверняка он проходил обследование. Многие игроки восстанавливались и играли на хорошем уровне. А Тавареш - молодой футболист.

- Его считают одним из самых перспективных игроков Португалии на позиции левого защитника. Если он хорошо себя проявит, то быстро уедет?

- Конечно. Такое вполне может быть.

- О Дуарте пишут, что сейчас это самый дорогой игрок чемпионата Парагвая. За него боролась «Бока Хуниорс», и лондонской «Арсенал» проявлял интерес. Получается, это востребованный и перспективный игрок?

- Тогда почему он оказался в «Спартаке»?

- Видимо, денег больше дали.

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- Наверное. Мы ведь знаем, что футбол – это бизнес. Если тобой интересуются другие клубы и хотят купить, цена возрастает.

- В линию обороны приехали два легионера, которые не говорят по-русски. Успеют адаптироваться до возобновления сезона?

- Посмотрим. Никакой особой специфики адаптации здесь нет. Все индивидуально. Кто-то приезжает и сразу начинает забивать. Кто-то не может показать свой уровень. У всех проходит по-разному.

- Не смущает, что взоры «Спартака» направлены на зарубежный рынок?

- Меня уже ничего не удивляет. Я спокойно к этому отношусь. Да, ситуация сейчас особенная. Мы много об этом говорим. Но никто же не слушает. Да и вообще, я не особо интересуюсь темой контрактов футболистов.

- Скоро стартует товарищеский турнир «Winline Зимний кубок РПЛ» в котором «Спартак» будет участвовать. Как думаете, мы увидим там Тавареша и Дуарте?

- Они должны играть. Раз их купили, значит, должны вписывать в состав. Другое дело, как они себя проявят. Если хорошо, то будут получать игровое время. Если нет – сядут на скамейку. Конкуренция есть всегда.

Елена Григорьевская