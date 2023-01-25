Журналист из Португалии: Тавареш станет открытием в РПЛ

Португальский журналист Record Sports Daily Флавио Микель Силва прокомментировал трансфер Томаша Тавареша из «Бенфики» в московский «Спартак».

«Томаш Тавареш — один из самых перспективных правых защитников Португалии. У него высокий потенциал, и раньше им интересовались топовые клубы по всей Европе», — приводит слова Силвы Sport24.

Журналист признался, что не понимает, почему Тавареш решил перейти в РПЛ, где нет еврокубков, но, наверное, его уговорил тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. По мнению Силвы, Тавареш станет открытием РПЛ и будет одним из лучших защитников в чемпионате, а в будущем «красно-белые» хорошо заработают на его продаже.

24 января «Спартак» официально объявил о переходе 21-летнего игрока из «Бенфики».