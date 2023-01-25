Кавазашвили объяснил, почему Соболев не сможет заиграть в Европе

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о стоимости российских игроков.

«Из нынешних российских футболистов нет ни одного игрока, стоимость которого составляет 30 миллионов евро или больше. В ближайшее время таких игроков не будет, ни один столько стоить и не будет», — заявил Кавазашвили «РБ Спорту».

По мнению эксперта, для примера можно взять нападающего «Спартака» Александра Соболева, он может играть только в РПЛ, потому что в Европе жесткий футбол, а он постоянно огрызается, поэтому не готов к Европе. При этом Кавазашвили считает, что Соболев является сильным игроком, стоимость которого – 10 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний форвард забил 9 голов и сделал 7 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Соболева в 9 млн евро.