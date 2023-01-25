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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вера: «Все ожидали, что Сычевой уйдёт из «Оренбурга»

25 Января 2023 • 16:08 Комментировать

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал, как отреагировал на переход форварда Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Думаю, все ожидали такого поворота. В этом полугодии он был очень хорош и наиграл на то, чтобы перейти в другой клуб. Уверен, у него получится удерживать уровень», — приводит слова Вера Sport24.

Хавбек считает, что Сычевой будет много работать для перехода в европейский клуб, но для этого придется потратить немало времени.

В текущем сезоне 26-летний нападающий забил 17 мячей и сделал две результативные передачи в 19 матчах с учетом всех турниров. Контракт Сычевого с «Крыльями Советов» рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Оренбург Лукас Вера Владимир Сычевой
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