«Коты в мешке»: Гранат высказался о новичках «Спартака»

Экс-футболист московского «Динамо» Владимир Гранат оценил трансферы Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте в «Спартак». О переходах легионеров «красно-белые» объявили во вторник, 24 января.

«Спартак» правильно делает, усиливая оборону. Не только центр, но и фланги. Но важно заметить, что никто не знает этих футболистов. Дуарте и Тавареш - коты в мешке», - передает слова Владимира «Чемпионат».

Московский клуб идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После 17 туров подопечные Гильермо Абаскаля набрали 36 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.