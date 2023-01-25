Пономарёв: «Это будет неправильное решение, если «Пари НН» подпишет Глушакова»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Пари НН».

«С одной стороны, я понимаю, что Глушакову хочется продлить свою карьеру, но, с другой, он не Месси, чтобы за счет опыта играть на классе. Мне кажется, это будет неправильное решение, если «Пари НН» подпишет его», — заявил Пономарёв Rusfootball.

По словам эксперта, у Глушакова всегда была одна беготня, но когда он находился в прекрасной форме, эта беготня была хорошей, однако когда физика уходит, то пропадает и все остальное.

В текущем сезоне 35-летний хавбек принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну голевую передачу.