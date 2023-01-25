Натхо рассказал, какая команда подойдёт Слуцкому

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо ответил на вопрос, какая команда лучше подходит экс-наставнику «Рубина» Леониду Слуцкому.

«Лучший вариант для Слуцкого — топ‑команда, которая уже показывает хорошую организованную игру. Он очень сильно заряжается от классной игры в атаке. Он этим питается. Чтобы найти себя, надо попасть в топ‑клуб», — приводит слова Натхо «Матч ТВ».

Напомним, 51-летний специалист покинул «Рубин» в ноябре 2022 года. На данный момент тренер находится без команды. Отметим, что Натхо играл под руководством Слуцкого в ЦСКА с 2014 по 2016 год.

В текущем сезоне 34-летний хавбек провел 27 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 9 ассистов.