Силкин: «Уже ничего не жду от Кокорина, он сам всё испортил»

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о выступлениях российского нападающего Александра Кокорина за кипрский клуб «Арис».

«Я уже ничего не жду от Кокорина. Он все сделал для того, чтобы его забыли. У Саши были хорошие задатки, он хорошо начинал. Но сам все испортил», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что полноценный контракт Кокорина принадлежит «Фиорентине». За «Арис» 31-летний россиянин выступает на правах аренды.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в 16 поединках за кипрский коллектив, в которых забил семь мячей и сделал три голевые передачи.