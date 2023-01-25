Каррера оценил новичков «Спартака»

Экс-главный тренер столичного «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о подписании «красно-белыми» Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.

«Никогда не видел этих ребят в деле, не знаю, как они играют. Но если они в «Спартаке», значит, у них есть качество. Посмотрим, как они проявят себя», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что португалец и парагваец стали игроками «народной команды» во вторник, 24 января. С Дуарте был подписан контракт до 2027 года, а с Таварешем – до 2026 года.

После 17 туров чемпионата России «Спартак» набрал 36 очков и идет на втором месте. «Красно-белые» отстают от «Зенита» на шесть баллов.