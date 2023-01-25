Радимов считает, что Михаил Кержаков даёт «Зениту» уверенность

Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о вратаре «сине-бело-голубых» Михаиле Кержакове.

«Кержаков начинал сезон запасным, но его работа на тренировках показала, что он в любую минуту готов встать в ворота и со своим опытом помочь команде. О его игре говорят и цифры – «Зенит» пропустил меньше всех», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, Кержаков дает команде уверенность, ведь он хорошо знает всех игроков и в любой момент не подведет, даже если будет вторым вратарем.

В текущем сезоне 35-летний голкипер принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил семь голов и десять раз сохранил свои ворота «сухими».