Форвард ЦСКА близок к трансферу в клуб Серии А

Легионер московского ЦСКА Адольфо Гайч близок к переезду в итальянский чемпионат. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как стало известно журналисту, переговоры между «армейцами» и итальянской стороной находятся на финальной стадии. «Верона» арендует аргентинского футболиста до завершения нынешнего сезоне за 0,5 миллиона евро. В договоре будет указан пункт о возможном выкупе за 4,5 миллиона.

В нынешнем сезоне 23-летний южноамериканец принял участие в 11 поединках за ЦСКА, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.