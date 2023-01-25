Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался, почему нападающий Артем Дзюба никак не может найти себе новую команду.

- Почему Дзюба никак не может трудоустроиться?

- Трудности здесь не в футбольном, профессиональном плане. Да, у него возраст по футбольным меркам большой, но со здоровьем, как я знаю, все в порядке. Думаю, все упирается в финансовые условия. Плюс ходит такая молва, что Артём – непростой человек и может вносить в команду негатив. Это отпугивает тренеров и руководителей, чтобы пригласить его в клуб.

- Писали, что Дзюба снизил финансовые требования до 500 тысяч евро за полсезона. Неужели наши клубы не могут потянуть такую сумму?

- Сложно сказать. У меня есть только два предположения, которые я озвучил: это деньги и характер. Остальное мне неизвестно.

- Кому в РПЛ он бы пригодился?

- Любой команде, кроме топовых, плюс «Локомотиву», который сейчас не топ-клуб. Любому середняку Артём бы пригодился. Все осталось при нем. Есть опыт, мастерство.

- Неудачный зарубежный опыт сказывается на том, что котировки Дзюбы понизились?

- Не думаю. Не так просто уехать из России в другой клуб и сразу заиграть. Поэтому не думаю, что из-за этого его рейтинги упали.

- Как думаете, где он в итоге окажется, в России или за границей?

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- Здесь все непредсказуемо. Каждый день появляется новая информация. То он в Китай едет, то еще куда-то, то была информация про «Пари НН». На этот вопрос только Артём может ответить.

- Какова вероятность, что его кто-то подпишет на флажке?

- Может быть и так. Кто-то рискнет. Хотя я не вижу здесь больших рисков.

- Но ведь наверняка за время, проведенное в Турции, он что-то растерял. Он ведь толком там не играл.

- Только если скорость. И то, он никогда не был спринтером. А остальное осталось при нем. И мяч он примет, и головой сыграет, и отдаст. Дзюба - фактурный. К нему не подобраться. Он цепляется за все мячи.

- Если не Россия, какой чемпионат из зарубежных наиболее вероятен: Китай, Саудовская Аравия, Европа?

- Это к нему вопрос. Сможет он решиться или нет. А что ему терять? В его годы я уже закончил карьеру. А у него если есть силы, желание, здоровье и если будет вариант – надо ехать. Если желания нет – надо заканчивать карьеру.

- Если сейчас он не найдет команду, в августе Артему уже 35, и пропуск целого сезона в таком возрасте чреват. Согласны?

- Уже да. В РПЛ сложно будет что-то найти. Не думаю, что он захочет пойти в ФНЛ. Значит надо задумываться об окончании карьеры. Денег он заработал, имя заработал. Сейчас для него последняя возможность. Какой вариант появится, надо ехать туда и доигрывать.

Елена Григорьевская