Каррера: «Спартак» укомплектован и готов бороться с «Зенитом»

Итальянский наставник Массимо Каррера, ранее занимавший пост главного тренера московского «Спартака», высказался о трансферах Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте.

«Пришли Дуарте и Тавареш - теперь состав «Спартака» укомплектован. Клуб готов бороться с «Зенитом» в РПЛ», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

О трансферах Дуарте и Тавареша в «Спартак» было объявлено 24 января. Оба игрока подписали долгосрочные контракты с московским клубом.

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги «народная команда» набрала 36 баллов и занимает второе место в таблице. Столичный клуб отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.