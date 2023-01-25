В Турции рассказали, почему Баринов не перейдёт в «Бешикташ»

Турецкий журналист Серкан Дикме высказался о потенциальном переходе российского полузащитника Дмитрия Баринова из московского «Локомотива» в стамбульский «Бешикташ».

«Я не думаю, что этот трансфер состоится. «Локомотив» требует от «Бешикташа» 5 миллионов евро, но клуб готов предложить максимум 3 миллиона», - приводятся слова журналиста на страницах «Спорт-экспресса».

Трансферная стоимость 26-летнего полузащитника оценивается в девять миллионов евро. Дмитрий является воспитанником академии «железнодорожников». В текущем сезоне он принял участие в 20 поединках, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.