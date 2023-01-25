Дьяков дал совет Дзюбе, где продолжить карьеру

Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о будущем российского нападающего Артёма Дзюбы, ныне пребывающего в статусе свободного агента. Последним местом работы 34-летнего игрока был турецкий «Адана Демирспор».

«Если Дзюбу заинтересуют финансы, то он может поехать в Китай, МЛС или еще куда-то. Если будет выгодное предложение, то можно попробовать такой вариант», - передает слова Дьякова издание Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл пять матчей и отметился одним забитым мячом. Ходили слухи о том, что Артёма хочет подписать московское «Торпедо», но сделка не состоялась.