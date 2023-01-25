Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный переход аргентинского нападающего «армейцев» Адольфо Гайча в «Верону».

- Гайч не представляет для ЦСКА особой ценности?

- Любой футболист, который хочет уйти из клуба, не представляет для него особой ценности по игровым параметрам, поскольку нужно понимать, что он уже не хочет играть в этой команде. В таком случае польза от него будет минимальной, поэтому удерживать игрока нет смысла.

- ЦСКА в своё время прогадал с покупкой Гайча?

- Да нет, ну как сказать? Прогадал, не прогадал… Ни в одном клубе, наверно, нет стопроцентной уверенности в том, что любой их футболист будет играть так, как всем хотелось бы. Всякое бывает. И не потому что игроки плохие, а потому что для каких-то футболистов это оказывается, как говорится, не их команда. За что-то же Гайча брали, не просто так – значит, он квалифицированный футболист. Где-то в другой команде он, может, и заиграет. Где будет другой тренер, другой чемпионат, другие партнёры, другая страна, менталитет – много вещей в совокупности. Однозначно здесь трудно сказать.