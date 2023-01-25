​Булыкин высказался о контактах РФС и УЕФА

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин дал комментарий по поводу контактов РФС и УЕФА. Стороны обсуждают возможность возвращения российских клубов и сборных в официальные турниры.

Во вторник состоялась первая встреча РФС и УЕФА в 2023 году, по итогам которой было сделано заявление.

«Нужно дождаться официальных встреч РФС и УЕФА, потому что все хотят найти выход из сложившейся ситуации. Для футбольного поколения будет потеряно многое, иначе будет потеряно футбольное поколение», - сказал Булыкин, чьи слова приводит Vprognoze.

Напомним, что российский футбол живёт в условиях санкций уже почти одиннадцать месяцев. Клубы Премьер-лиги не участвуют в еврокубках, а российские сборные вынуждены проводить исключительно товарищеские матчи.