Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал появление на просмотре в «Пари НН» 35-летнего полузащитника Дениса Глушакова, последним клубом которого были «Химки».

- На сегодняшний день Глушаков – это находка для «Пари НН». Он футболист в любом случае хорошего уровня. Я отметаю те жизненные неурядицы, которые у него были, про которые много писали. Я сам проработал 18 лет в клубах и досконально знаю, что может происходить с футболистами в жизни. У «Пари НН» не было игрока такого уровня, и если они Глушакова подпишут, то сделают правильно. Он, конечно же, им поможет. Я не знаю, о чём там думали «Химки» со свои руководством, когда расставались с Глушаковым.