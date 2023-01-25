​Известна суть разногласий ЦСКА и «Вероны» по трансферу Гайча

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч находится в сфере интересов «Вероны». Впрочем, переговорный процесс проходит тяжело, о чём рассказывали в итальянском клубе.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», суть разногласий между ЦСКА и «Вероной» заключается в опции выкупа. Московский клуб хочет сделать её обязательной, а итальянцы хотят, чтобы она зависела от сохранения прописки команды в Серии А.

Требования ЦСКА следующие: аренда за 500 тысяч евро, обязательный выкуп за 6 миллионов евро, а также 500 тысяч евро бонусных выплат (за достижения). Также «армейцы» хотят сохранить за собой 20% от перепродажи игрока.