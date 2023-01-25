Салихова – о «Спартаке»: «Слава богу, «Лукойл» принял такой дар»

Вторая половинка бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на мнение о том, что они с супругом вовремя вышли из управления клубом, учитывая ситуацию с российским футболом.

«Поэтому и ушли. Веры нет. Слава богу, «Лукойл» принял такой дар», - сказала Салихова, чьи слова приводит на своих станицах «РБ Спорт».

Напомним, что Леонид Федун объявил о передаче всех своих акций «Лукойлу» в августе. Зарема Салихова в последние годы принимала активно участие в управлении клубом.

После первой части чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице.

Салихова выругалась, говоря о российском футболе