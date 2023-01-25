​Салихова выругалась, говоря о российском футболе

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о текущей ситуации, в которой оказался российский футбол.

Салихова считает, что РФС услышит отказ, если будет пытаться перебраться из УЕФА в АФК. Зарема отметила, что сейчас в российском футболе нет серьёзных интриг.

«Вот выиграет команда Кубок - и что? Международных соревнований нет. Просто ваза в музее? У «Зенита» появится звёздочка на груди? Да фиг с ними. Российскому футболу ****** [пипец] - ну, это было понятно», - сказала Салихова, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

В настоящий момент российский футбол находится под санкциями. РФС ведёт консультации с УЕФА по возвращению клубов РПЛ и российских сборных к официальным соревнованиям.