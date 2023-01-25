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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк считает, что Дзюба мог не подойти «Торпедо» тактически

25 Января 2023 • 12:07 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о сорвавшемся переходе нападающего Артёма Дзюбы с «Торпедо».

Ранее сообщалось, что 34-летний футболист, находящийся сейчас в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в московском клубе. Однако позже президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что вопрос с возможным переходом Дзюбы закрыт.

По мнению Селюка, экс-капитан сборной России мог не подойти наставнику «автозаводцев» Андрею Талалаеву в тактическом плане.

«Торпедо» играет от обороны и не владеет инициативой. А Дзюба не тот, кто бегает вверх‑вниз. Плюс у Артёма могут быть определённые финансовые аппетиты», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».

Напомним, что после 17 туров РПЛ «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, имея в своём активе шесть набранных очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Дмитрий Селюк Артём Дзюба Андрей Талалаев
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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