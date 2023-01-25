Наставник «Краснодара» Ивич заявил, что команда будет придерживаться привычной для себя игровой философии

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич, возглавивший южан 4 января нынешнего года, заявил, что под его руководством команда будет придерживаться прежней игровой философии. Напомним, что ранее сербский специалист возглавлял «Маккаби» из Тель-Авива, английский «Уотфорд» и греческий ПАОК.

«Представители клуба с самого начала объяснили мне, что философия «Краснодара» — атакующий футбол с большим процентом владения мячом. Это отличный стиль!» — цитирует Ивича «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ «быки» занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.