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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наставник «Краснодара» Ивич заявил, что команда будет придерживаться привычной для себя игровой философии

25 Января 2023 • 09:36 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич, возглавивший южан 4 января нынешнего года, заявил, что под его руководством команда будет придерживаться прежней игровой философии. Напомним, что ранее сербский специалист возглавлял «Маккаби» из Тель-Авива, английский «Уотфорд» и греческий ПАОК.

«Представители клуба с самого начала объяснили мне, что философия «Краснодара» — атакующий футбол с большим процентом владения мячом. Это отличный стиль!» — цитирует Ивича «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ «быки» занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич
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