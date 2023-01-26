Иностранцы уходят из российского чемпионата

Массовый уход иностранных футболистов из российских клубов наблюдался в начале прошлогодней весны. Год назад, спустя всего девять дней после начала специальной военной операции, российский футбольный рынок покинули 31 футболист и тренер! Для владельцев клубов ситуация, сложившаяся в марте, стала настоящим шоком. Для тех российских футболистов и тренеров, кто 10 месяцев назад считал себя безработным, напротив, ситуация излучала определённый оптимизм. Свободных мест, где появлялась возможность продолжить спортивную карьеру, становилось всё больше.

Если год назад это носило хаотичный, почти не регламентированный характер, то сейчас ситуация меняется, и в целом в лучшую сторону. Когда проходила информация о заинтересованности к тому или иному легионеру РПЛ с европейским паспортом, первое, что приходило на ум – он приостановит контракт и бесплатно уйдёт. Кто-то называл это грабежом, кто-то – произволом. Но клубам ничего не оставалось. Они отпускали футболистов и ждали развития событий. Однако сейчас это приобретает более цивилизованный вид.

Бельгийцы платят

Нидерландский футболист, полузащитник столичного «Локомотива» Джирано Керк принял участие в 40 матчах и забил 7 мячей в двух сезонах в РПЛ (2021/22 и 2022/23), а зимой ушёл в платную аренду в бельгийский «Антверпен». «Железнодорожники» получат за 27-летнего полузащитника примерно 600 тысяч евро, хотя парень вполне мог приостановить соглашение и уйти бесплатно. С учётом имеющихся в обойме «железнодорожников» игроков уровня Пиняева, Глушенкова иКамано, Керк вряд ли нашёл бы место в составе…

Немцы платить не хотят

Если бельгийский клуб раскошелился, то западногерманский «Шальке 04», дотировавшийся из бюджета российской госкомпании ПАО «Газпром» с января 2007 года по март 2022 года, напротив, платить не намерен. «Локо» не отпускает Вильсона Изидора в Гельзенкирхен, хотя вроде как и сам нападающий желает уйти. Опять же вопрос упирается в деньги. Клуб не хочет отдавать игрока в аренду без выкупа, а «Шальке» не собирается включать этот пункт в соглашение по аренде.

За Ловрена рассчитались

Деян Ловрен летом 2020 года подписал трёхлетний контракт с питерским «Зенитом». За два с половиной сезона центральный защитник, поигравший за загребское «Динамо», французский «Лион», британские «Саутгемптон» и «Ливерпуль», за полгода до конца контракта с российским клубом принял решение вновь стать игроком «Лиона» с компенсацией примерно в 2 млн евро. За «Зенит» Ловрен только в РПЛ принял участие в пятидесяти играх и забил три мяча. Всего игровая карьера в ведущих европейских клубах насчитывает 373 поединка. За сборную Хорватии, серебряного призера мирового чемпионата 2018 года в России, был задействован с 2009 года и отыграл 78 матчей. Транш из Европы в Россию проходит. Никаких проблем. Клуб получает неплохие деньги за тридцатитрёхлетнего ветерана.

А что Испания и Бразилия?

Ещё из положительных примеров – ФК «Краснодар», который получил примерно 4,5 млн евро за переходВандерсона в бразильский «Интернасьонал». Но эта история связана с Бразилией, где изначально проявлялось чуть больше уважения к трансферным операциям, связанным с Россией.

Реклама

Однако остаются ещё и негативные примеры. Наиболее известный случай – с боснийским защитником «Ростова» Деннисом Хаджикадуничем. В январе он должен был продолжить подготовку ко второй части сезона в РПЛ. Но вместо этого продолжает пока игровую карьеру в Испании, куда отправился в аренду в «Мальорку». В Ростове-на-Дону расценили это действо не иначе как побег и настроены судиться. Агент же со стороны Хаджикадунича уверен, что всё по закону. Клуб информирует, что футболист вновь пользуется опцией ФИФА и продолжает путешествие на запад Европы. Без всякой финансовой составляющей для «Ростова».

Времена меняются, но порой главное правило остается неизменным: забираешь товар – плати. И исполнение этой заповеди зависит от элементарной человеческой воспитанности.

Константин Лицин