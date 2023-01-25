Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Павел Мамаев находился на сборах вместе с ЦСКА.

«Ему 34 года, это уже всё. Не будет его в ЦСКА. Это уже пройденный этап. Это уже никуда не годится. Нормальный человек уже в таком возрасте не заиграет. Ну, есть уникумы, конечно, как Роналду и Месси. Но это не тут случай. За счёт чего Мамаев играть-то будет? Удар у него хороший или двигается он хорошо? Нет.

Это все бесполезно. Я не знаю, что он делает на сборах там. Я не думаю, что ЦСКА сделает такую колоссальную глупость. Но если и сделает, что это очень глупый шаг», - сказал Пономарёв.