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Пономарёв: «Это всё бесполезно, я не знаю, что Мамаев делает на сборах ЦСКА» эксклюзив

25 Января 2023 • 01:02 Комментировать (1)

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Павел Мамаев находился на сборах вместе с ЦСКА.

«Ему 34 года, это уже всё. Не будет его в ЦСКА. Это уже пройденный этап. Это уже никуда не годится. Нормальный человек уже в таком возрасте не заиграет. Ну, есть уникумы, конечно, как Роналду и Месси. Но это не тут случай. За счёт чего Мамаев играть-то будет? Удар у него хороший или двигается он хорошо? Нет.

Это все бесполезно. Я не знаю, что он делает на сборах там. Я не думаю, что ЦСКА сделает такую колоссальную глупость. Но если и сделает, что это очень глупый шаг», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Павел Мамаев Владимир Пономарёв
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Комментарии (1)
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kredsidd444
25 Января 2023 в 01:56
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