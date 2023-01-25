Кечинов: «Кокорин просто соскучился по большому футболу»

Чемпион Узбекистана в составе «Пахтакора» Валерий Кечинов высказался о российском футболисте Александре Кокорине.

«Думаю, Кокорин просто соскучился по большому футболу, а на Кипре всё способствует тому, чтобы показывать яркую игру», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

В данный момент лимасолский «Арис» занимает четвёртую позицию в турнирной таблице чемпионата Кипра.

Ранее Александр Кокорин выступал за такие российские клубы, как московские «Спартак» и «Динамо», петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи» и «Сочи».

Также российский футболист играл и за итальянскую «Фиорентину».