Ивич: «До первого официального матча предстоит сделать многое»

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал исход поединка с «Бунёдкором» (1:0).

Специалист сказал, что перед данным поединком была проведена достаточно объёмная предсезонная работа. В рамках матча, по словам эксперта, было предоставлено игровое время всем игрокам команды, также была проведена оценка их выступлений в рамках данного противостояния.

«У нас есть неплохие задумки, но всё ещё есть над чем работать. До первого официального матча предстоит сделать многое», - сказал Ивич в эфире клубного канала.

В данный момент «Краснодар» является восьмым клубом чемпионата России.