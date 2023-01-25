Сперцян прокомментировал победу «Краснодара» над узбекским клубом

Молодой лидер атаки «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу в товарищеской встрече над узбекским клубом «Бунёдкор».

«Побеждать важно всегда, будь это товарищеская игра или нет. Сейчас больше смотрим на новые требования нашего тренера, он требует больше контролировать мяч, игру, получать мяч между линиями и принимать», - цитирует Сперцяна официальный Youtube-канал клуба.

Футболист добавил, что первый сбор получается довольно тяжёлым и остаётся только терпеть и усердно работать, чтобы выигрывать каждый матч.

«Краснодар» располагается в турнирной таблице РПЛ на восьмом месте, у клуба 25 набранных очков. Серб Владимир Ивич возглавил команду в самом начале наступившего года.