Сербский агент: «Ивич – прекрасный тренер для «Краснодара»

Соотечественник главного тренера «Краснодара» и футбольный агент Ненад Асанович порассуждал по воводу перспектив Владимира Ивича у руля «горожан».

«Ивич – это прекрасный специалист для «Краснодара» и я думаю, он сможет добиться многого в российском футболе. Я очень надеюсь на это, посмотрим, как будет на самом деле», - цитирует Асановича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Владимир Ивич возглавил «быков» в начале января наступившего года. Его предшественник Александр Сторожук сначала отправился в дубль «Краснодара», а после отправился тренировать в другой клуб Первой лиги с более высокими амбициями – тульский «Арсенал».