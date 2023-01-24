Шишкин – о переговорах РФС с УЕФА: «Всё же это больше политические моменты»

Бывший полузащитник столичного «Торпедо» Роман Шишкин прокомментировал переговоры между УЕФА и РФС.

«Если до этого уже принято такое решение, то сейчас, наверное, всё ожидаемо. Ситуация в мире по отношению к нам не поменялась. В спорте — точно. Конечно, я слышал, что будут всякие апелляции. Но, как мне кажется, от нас ничего не зависит. Всё же это больше политические моменты», - цитирует спортсмена «Чемпионат».

От российской стороны победителями Кубка УЕФА становились петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

«Сине-бело-голубые» в данный момент являются лидерами Российской премьер-лиги.