Личка: «В этом году «Зенит» не догнать»

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка высказался касательно борьбы за золотые медали чемпионата России в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Думаю, в этом году «Зенит» не догнать, уровень команды заметно выше, чем у соперников», - цитирует Личку «Матч ТВ».

По словам специалиста, потенциально, при определённых раскладах, коллектив с берегов Невы мог бы пройти несколько стадий плей-офф Лиги чемпионов.

Текущая ситуация такова: «Зенит» - лидер российского турнира, идущий вторым «Спартак» отстаёт от «сине-бело-голубых» на шесть зачётных единиц, идущий третьим «Ростов» - на семь.