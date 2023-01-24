Смородская: «Зенит» — чемпион этого сезона»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала текущую борьбу за золотые медали Российской премьер-лиги.

«Зенит» — чемпион этого сезона, никаких сомнений и быть не может. Это всем ясно», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В данный момент «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице чемпионата России, обгоняя ближайшего преследователя в лице московского «Спартака» на шесть очков.

Ближайший поединок между «красно-белыми» и командой с берегов Невы состоится седьмого мая нынешнего года.

«Зенит» возобновит РПЛ матчем с «Пари НН» четвёртого марта.