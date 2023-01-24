Кечинов прокомментировал новичков «Спартака»

Чемпион Узбекистана Валерий Кечинов прокомментировал новичков московского «Спартака».

Специалист признался в том, что не обладает знаниями в области возможностей футболистов Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте, однако предположил, что раз их взяли в такой именитый клуб, как московский «Спартак», то, стало быть, была проведена качественная селекционная работа со стороны «красно-белых».

Эксперт сказал, что всегда считал воспитанников академии основой развития клуба.

«Будем надеяться, что эти футболисты помогут «Спартаку» догнать «Зенит» и занять первое место», - приводит слова эксперта «Чемпионат».