Радченко - о Кокорине: «Александр уже не вернется в Россию»

Серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Дмитрий Радченко прокомментировал потенциальное будущее бывшего нападающего национальной сборной России Александра Кокорина.

«Он профессиональный футболист, и если какой-то клуб из России сделает ему предложение, Кокорин его рассмотрит. Лично я считаю, что Александр уже не вернется в Россию», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

Ранее Кокорин выступал за московские клубы «Динамо» и «Спартак», а также за петербургский «Зенит». Помимо этого, спортсмен также играл за махачкалинский «Анжи» и «Сочи», а также за итальянскую «Фиорентину».