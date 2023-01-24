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​Алексис Дуарте – игрок «Спартака» официально

24 Января 2023 • 19:49 Комментировать (1)

«Спартак» посредством своего официального сайта объявил о пополнении в составе команды. Контракт с московским клубом заключил 22-летний центральный защитник Алексис Дуарте, который ранее выступал за «Серро Портеньо» в родном Парагвае. Трудовое соглашение футболиста с «красно-белыми» рассчитано до завершения сезона 2026/2027.

Если верить данным портала transfermarkt, то Алексис Дуарте обошёлся «Спартаку» в 4 миллиона евро.

Ранее «Спартак» сообщил о подписании контракта с Томашем Таварешем.  

В настоящий момент «Спартак» готовится ко второй части сезона 2022/2023 на зимних сборах. После семнадцати сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает второе место в таблице РПЛ.

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sеrpokеr
24 Января 2023 в 21:21
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