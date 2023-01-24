«Спартак» посредством своего официального сайта объявил о пополнении в составе команды. Контракт с московским клубом заключил 22-летний центральный защитник Алексис Дуарте, который ранее выступал за «Серро Портеньо» в родном Парагвае. Трудовое соглашение футболиста с «красно-белыми» рассчитано до завершения сезона 2026/2027.

Если верить данным портала transfermarkt, то Алексис Дуарте обошёлся «Спартаку» в 4 миллиона евро.

Ранее «Спартак» сообщил о подписании контракта с Томашем Таварешем.

В настоящий момент «Спартак» готовится ко второй части сезона 2022/2023 на зимних сборах. После семнадцати сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает второе место в таблице РПЛ.