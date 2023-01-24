Мостовой: «Можно ввести тайм-ауты, это было бы интересно»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что в футболе необходимо ввести тайм-ауты.

«Изменения происходят, приходят новые технологии. Это нормально, но перебарщивать тоже не нужно. Что-то, наверное, можно и попробовать обновить. Например, ввести тайм-ауты. Мне кажется, это было бы интересно», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Помимо этого, эксперт отметил, что пока у него нет понимания по поводу белой карточки, которая показывается в качестве поощрения. Мостовой заявил, главное — не менять основные правила футбола, например, использовать красный мяч точно не нужно.