​Колосков оценил итоги встречи РФС и УЕФА

Вячеслав Колосков, почётный президент Российского футбольного союза, высказался насчёт завершившейся встречи представителей РФС и УЕФА.

Ранее по итогам встречи РФС сделал заявление. В нём говорится, что стороны продолжат контактировать по вопросу возвращения клубов и сборных в международный футбол.

Колосков результаты встречи оценивает положительно. По его мнению, российская делегация возвращается домой с инструкциями дальнейших действий.

«Сам факт взаимодействия и пролонгация этого на ближайшее будущее говорит о том, что УЕФА заинтересован в том, чтобы эту проблему решить», - высказался Колосков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.