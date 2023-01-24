​Колосков оценил итоги встречи РФС и УЕФА

Вячеслав Колосков, почётный президент Российского футбольного союза, высказался насчёт завершившейся встречи представителей РФС и УЕФА.
Ранее по итогам встречи РФС сделал заявление. В нём говорится, что стороны продолжат контактировать по вопросу возвращения клубов и сборных в международный футбол.
Колосков результаты встречи оценивает положительно. По его мнению, российская делегация возвращается домой с инструкциями дальнейших действий.
«Сам факт взаимодействия и пролонгация этого на ближайшее будущее говорит о том, что УЕФА заинтересован в том, чтобы эту проблему решить», - высказался Колосков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.
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