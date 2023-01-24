«Спартак» официально объявил о переходе в свои ряды защитника Томаша Тавареша. 21-летний футболист подписал с московским клубом контракт до конца сезона 2025/2026. В нём прописана опция возможного продления на один год.

Томаш Тавареш способен выступать на правом и левом флангах обороны. В «Спартак» португалец перебрался из «Бенфики».

Стоит сказать, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаля пересекался с Томашем Таварешем в «Базеле». За швейцарский клуб защитник выступал на правах аренды.

После первой части чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. От «Зенита» «красно-белые» отстают на шесть очков.