Московский «Спартак» в ближайшее время может официально представить двух новичков команды.

В телеграм-канале столичного клуба появилось сообщение: «У нас для вас две новости: обе хорошие. С какой начать?».

После данного поста было опубликовано видео с подписью о добавлении новой страны на «красно-белую» карту.

Ранее в СМИ сообщалось, что столичный клуб практически уладил все детали по покупке защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков. Напомним, возобновление чемпионата произойдет в марте.