​Кокорин вспомнил об истории с тюремным сроком

Нападающий Александр Кокорин, который сейчас выступает за «Арис», высказался об известной истории с тюремным сроком.

Напомним, что после участия в двух драках в 2018 году Александр Кокорин провёл в тюрьме около года.

«Конечно, поначалу было очень трудно справляться с этим и жить. Шло время, и каждый из нас [с Павлом Мамаевым] осознавал степень и серьёзность наших действий. Это никогда не повторится с нами снова.

Мамаев для меня отличный парень, но у нас возникали проблемы на отдыхе. Мы выпивали, и от этого исходили все проблемы. После того печального опыта мы поняли, что перегнули палку. Мамаев изменился, он бросил пить, у него семья.

Для вас, журналистов, это была невероятная история. Мы были молоды, и это было безумие. Мне скоро исполнится 32, Мамаеву – 35. Всё изменилось. Мы допустили ошибку, и это сказалось на нашей репутации», - рассказал Кокорин Foot Mercato.