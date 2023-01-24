УЕФА может начать возвращение России в европейские турниры

УЕФА может вернуть российские команды и сборные в европейские соревнования.

Сегодня, 24 января, состоялась встреча между представителями РФС и УЕФА по поводу возможного возвращения наших команд в турниры.

По информации «Чемпионата», европейский союз заявил представителям Российского футбольного союза, что считает их организацию членом своей семьи. На собрании стороны пришли к общему выводу, что постепенно нужно начать снятие бана.

Источник сообщает, что первые шаги, возможно, произойдут в направлении юношеских и женских команд, которые могут вернуть в соревнования под эгидой УЕФА.

Ранее служба коммуникаций РФС заявила, что следующая встреча с УЕФА состоится уже в феврале.