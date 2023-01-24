Овчинников считает, что через полгода Россию вернут в еврокубки

Известный тренер Валерий Овчинников, высказал мнение о решении УЕФА не возвращать российские команды в еврокубки.

«Кто сказал, что должны были отменить отстранение? Думаю, через полгода нас включат. То, что они не сломаются, — это само собой. Объявили про год. Вы же знаете слово «амнистия»? Думаю, ее будут использовать», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, после окончания политического конфликта сразу все поменяется, сейчас нужно спокойно дождаться возвращения в турниры, а не думать о возможном переходе в Азию.

24 января прошла встреча между представителями РФС и УЕФА по поводу возможного возвращения российских клубов в европейские турниры. По информации СМИ, УЕФА решила продлить отстранение команд РПЛ и сборной России от соревнований.