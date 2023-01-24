​Кокорин: «Раньше в России был действительно хороший чемпионат»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин ответил на вопрос об особенностях российского футбола.

«Раньше это был действительно хороший чемпионат. ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА, «Зенит» также выигрывал Суперкубок УЕФА. «Зенит» регулярно выступает в Лиге чемпионов и остаётся хорошей командой, но всё изменилось. Иностранных игроков приезжало всё меньше, и это было ненормально для российского футбола. Это было похоже на аномалию», - высказался Кокорин в ходе интервью для FootMercato.

В настоящий момент Александр Кокорин играет за «Арис» в аренде. Права на 31-летнего россиянина принадлежат «Фиорентине».