Экс-нападающий московского ЦСКА и бывший главный тренер «Уфы» Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал начало тренировок полузащитника Дениса Глушакова в составе «Пари НН».

- Глушаков в «Пари НН»? Он квалифицированный футболист, почему нет?

- Это уже доигрывание?

- По большому счёту, «Химки» и «Пари Нижний Новгород» – это плюс-минус один и тот же уровень. Что одни на вылете, что другие рядом. Можно говорить как угодно. Просто Глушаков играет в футбол в Премьер-лиге. А доигрывает или не доигрывает… Может, он ещё десять лет играть будет.

- В «Спартаке»?

- Чего не знаю, того не знаю, про «Спартак» ничего не могу сказать (смеётся).