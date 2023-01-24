​Кокорин: «Не хочу играть за сборную России в таких реалиях»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин ответил на вопрос, рассчитывает ли он на возвращение в сборную России.

«Я буду реалистом. В нынешней ситуации сборная России вряд ли скоро снова начнёт играть официальные матчи. Такая ситуация может продлиться до 2025 года. Я не хочу играть за сборную России в таких реалиях.

Конечно, если мне позвонят, я поговорю с тренером. Но тогда я захочу знать, зачем меня вызвали. Если это просто товарищеский матч, то, на мой взгляд, будет лучше, если сыграет молодой игрок, а не я.

Если же официальные матчи вернутся, я буду очень хотеть вернуться в сборную. Носить футболку сборной России – невероятное чувство. Но не в нынешней ситуации», - сказал Кокорин в интервью Foot Mercato.