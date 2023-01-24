​РФС сделал заявление по итогам встречи с УЕФА

Российский футбольный союз сделал заявление после завершения официальной встречи с представителями УЕФА во вторник. РФС отмечает, что главной темой была необходимость возврата российских клубов и сборных к официальным международным турнирам.

«Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты», - говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

Отмечается, что в следующий раз встреча представителей РФС и УЕФА пройдёт в феврале.

Как видим, каких-то важных решений на встрече принято не было. Этого можно было ожидать, ведь в настоящий момент рассчитывать на снятие футбольных санкций объективно сложно.